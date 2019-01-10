"Вперёд, Республика!": положить конец угрозам

Депутат французского департамента Нижний Рейн Брюно Штудер стал последним в удлиняющемся буквально каждый день списке представителей правящей партии "Вперед, Республика!", которые подвергаются угрозам.

В четверг Штудер подал в полицию жалобу после того, как обнаружил, что его расположенная под Страсбургом депутатская приемная расписана антисемитскими, расистскими и гомофобными надписями.

С начала движения "желтых жилетов", по подсчетам фракции "Вперед, Республика!", около пятидесяти ее депутатов получили письма с угрозами и оскорблениями, либо обнаружили свои приемные оскверненными, либо пережили вторжение неизвестных к себе домой.

"Уважать французскую Республику и ее избранников" - призвал в ответ в опубликованном в газете "Монд" открытом письме лидер парламентской фракции президентский партии Жиль Ле Жандр. Еще один депутат "Вперед, Республика!" Жан-Франсуа Мбэй решил обнародовать полученное им послание.

"В 1962 году граждане Алжира предложили французским поселенцам выбор: "чемодан или гроб", - зачитывал он полученный текст журналистам. - Мбэй, мы сегодня говорим тебе то же самое: если ты не подчинишься, мы просто выстрелим тебе в голову. Сегодняшняя ситуация этому способствует: все больше жертв несчастных случаев на охоте, ты окажешься в их числе".

"Когда я читаю подобное, я чувствую, что во мне растет ненависть, - продолжает депутат, - все это так не похоже на мою страну - Францию"...

Другие депутаты правящей партии также опубликовали в Твиттере полученные послания, в которых им угрожают "повешением, обезглавливанием", а женщинам - сексуальным насилием. Они требуют от профильных ведомств найти их авторов и привлечь их к ответственности.