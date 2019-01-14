Тереза Мэй призвала парламент проголосовать "за"

Премьер-министр Тереза Мэй в последней речи в парламенте перед решающим голосованием по соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза призвала членов парламента проголосовать "за" и спасти страну от развала и экономических неурядиц. Кроме оппозиции, скепсис по поводу соглашения высказывают североирландские юнионисты и часть тори.

"Итак я обращаюсь к депутатам всех групп, – заявила премьер-министр. – К какому бы выводу вы не пришли ранее, взгляните еще раз на соглашение в оставшееся время. Нет, оно не совершенно и да, это компромисс. Но когда в будущем люди будут изучать историю, они будут спрашивать: выполнили депутаты волю, высказанную страной на референдуме? Защитили ли они нашу экономику, безопасность и единство? Или они не оправдали надежд британцев?"

По мнению лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина, за время прошедшее после того, как голосование по соглашению было отложено на 15 января, ничего не изменилось: соглашение по-прежнему не приемлемо, а правительство не способно эффективно провести новый раунд переговоров с ЕС: