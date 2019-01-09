"Он украл моё детство и мою невинность"

На скамье подсудимых - архиепископ Лионский Филипп Барбарен и ещё пять человек из его ближайшего окружения.

Все шестеро обвиняются в сокрытии фактов педофилии в епархии, где один из священников - отец Прейна - в течении многих лет подвергал сексуальному насилию подростков.

Речь идёт о действиях сексуального характера со стороны священнослужителя по отношению к несовершеннолетним скаутам в период с 1986 по 1991 год. Факты о предполагаемых преступлениях 40-ней давности всплыли лишь около двух лет назад.

Правозащитная организация La Parole Libérée смогла собрать десятки свидетельств предполагаемых жертв, которые долго не решались рассказать свои истории, но затем помогли разоблачить священника-педофила.

Предполагаемыми жертвами Прейна стали около 60 детей.

Дидье Бурде, потерпевший:

"Ответственность за случившееся несут те, кто позволил Прейна исполнять свои обязанности с момента его назначения до сентября 2015 года, ему позволили это делать, его наделили полномочиями, согласно которым он работал с детьми, ему преподнесли невинных жертв на блюдечке".

Кристиан Бурде, потерпевший, брат Дидье:

"Он забрал у меня все, он украл моё детство, мою невинность. Когда мы подвергались сексуальному насилию, о котором я говорил в суде, мы постоянно задавались вопросом, на который никогда не получим ответ".

Александр Эзес, одна из предполагаемых жертв отца Прейна, активно участвовал в сборе свидетельских показаний для судебного процесса:

"Было очень тяжело слушать то, что говорили пострадавшие. Они рассказывали о сексуальном насилии, и мы увидели последствия всего этого. На мой взгляд, адвокаты защиты скажут, что это не относится к делу".

Судебный процесс начался в понедельник и должен был завершиться в среду, но был продлен на один день, чтобы заслушать всех свидетелей.