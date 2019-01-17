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Спорт

WADA вывезла московские данные

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 Павел Барсуков 
WADA вывезла московские данные
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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили работу в московской лаборатории. Хранившиеся там данные о пробах российских спортсменов уже вывезены из страны, и теперь предстоит проверка их подлинности.

Доступ зарубежных экспертов к опечатанной лаборатории был одним из условий, по которым Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) вернули статус соответствия кодексу, отозванный в 2015 г.

Глава WADA Крейг Риди заявил, что извлечённые данные станут весомыми аргументами в допинговых делах российских спортсменов.