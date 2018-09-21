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Эксперт по климату: "Нас ждет адская жара"

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Эксперт по климату: "Нас ждет адская жара"

Эксперт по климату: "Нас ждет адская жара"
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Гость рубрики #AskSpace - профессор Эрланд Шеллен, директор центра климатических исследований в Сингапуре.

Euronews: "Наш зритель интересуется: станет ли однажды планета горячей, как преисподняя?"

Эрланд Шеллен, климатолог: "Интересный и необычный вопрос. Мы знаем, что во многих регионах северного полушария у нас очень жарко летом. В глобальном масштабе 18 из последних 20 лет были рекордными в плане высоких температур. Мы также знаем, что потепление на Земле в последнее столетие напрямую связано с деятельностью человека. Человечество сжигает ископаемое топливо, что приводит к росту выбросов в атмосферу двуокиси углерода и повышению температуры. Тенденция по использованию ископаемого топлива сохранится и в будущем, а чем больше загрязняющих выбросов, тем жарче нам будет".

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Euronews: "Мы вели съемки на севере Норвегии, и в этом году летом температура здесь превышала 30 градусов днем, не опускаясь ниже 20 ночью. Здесь будет еще жарче?"

Эрланд Шеллен, климатолог: "Прогнозы, построение моделей изменения климата говорят: да, в северных странах погодные условия могут приблизиться к центральноевропейским. То есть через 50-100 лет климат в Стокгольме будет таким же, как в Париже. И да, у нас повышается вероятность жары летом. О каком конкретно температурном пределе идет речь, сказать сложно, все очень неопределенно".

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