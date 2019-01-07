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Ватикан

Франциск: "Педофилия - чума нашего времени"

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 Марика Димитриади 
Франциск: "Педофилия - чума нашего времени"
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На фоне скандала вокруг архиепископа Лионского высказаться решил глава Римско-католической церкви папа Франциск. Понтифик пообещал, что ради жертв педофилии он сделает всё возможное, чтобы пролить свет на преступления священнослужителей.

"Я не могу здесь не высказаться на тему, ставшую настоящей чумой нашего времени. Вовлечены в это преступление, к сожалению, оказались представители духовенства. Насилие над детьми – это одно из самых подлых и гнусных преступлений, какое только можно представить", - заявил Франциск.

Ситуация вокруг архиепископа Лионского – не первый случай, когда священников католической церкви обвиняют в насилии над детьми. Несколько недель назад понтифик призвал священников-педофилов сдаться правосудию. Папа Франциск не стеснялся в выражениях. По словам представителя Святого престола, понтифик назвал священников-педофилов "жестокими волками, которые пожирают души невинных".