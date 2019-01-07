Франциск: "Педофилия - чума нашего времени"

Размер текста Aa Aa

На фоне скандала вокруг архиепископа Лионского высказаться решил глава Римско-католической церкви папа Франциск. Понтифик пообещал, что ради жертв педофилии он сделает всё возможное, чтобы пролить свет на преступления священнослужителей.

"Я не могу здесь не высказаться на тему, ставшую настоящей чумой нашего времени. Вовлечены в это преступление, к сожалению, оказались представители духовенства. Насилие над детьми – это одно из самых подлых и гнусных преступлений, какое только можно представить", - заявил Франциск.