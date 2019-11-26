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Аргентина

Оглашен приговор священникам-педофилам

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  Елена Караева 
Оглашен приговор священникам-педофилам
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В Аргентине суд города Мендосы огласил приговор двум католическим священникам.

Николе Корради придется провести в тюрьме 42 года, а Орасио Корбачо пробудет в пенитенциарном заведении 45 лет. Такой вердикт вынесла юстиция по 25 доказанным случаям сексуального насилия над несовершеннолетними инвалидами. Оба служителя церкви опекали приют для слабослышащих детей.

Правосудие сочло отягчающими обстоятельствами и их положение в церковной иерархии, и совершение преступления против тех, чью жизнь, здоровье и благополучие они обязаны были защищать в соответствии со своим статусом настоятелей.

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