Британия укрощает дроны

С 1 до 5 километров расширили британские власти радиус зоны вокруг аэропортов страны, внутри которой полёты дронов запрещены. Увеличена также бесполётная зона у концов взлётно-посадочных полос.

Эти шаги приняты в рамках плана разработанного после декабрьского инцидента с беспилотным летательным аппаратом в лондонском аэропорту Гатвик, когда отмена 1000 авиарейсов нарушила рождественские планы 140 тысяч пассажиров. Британское министерство транспорта обещает: такое больше не повторится, а применяющие дроны злоумышленники будут привлекаться к ответственности.

Среди прочих мер - предоставление полиции дополнительных полномочий: она сможет при необходимости сажать на землю дроны, осматривать их и конфисковывать, а за отказ подчиниться - налагать внушительный штраф.

Число происшествий, связанных с использованием дронов, в последнее время резко возросло. Если в 2013 году о таких случаях вообще не слышали, то в 2018 их было зарегистрировано больше 100.