Над полем дроны пролетали...

Такое не могло присниться в страшном сне: за несколько дней до Рождества по Григорианскому календарю второй по объему пассажиропотока аэропорт Лондона "Гэтвик" оказался полностью парализован.

Причина - запуск беспилотных летательных аппаратов над взлетно-посадочной полосой. Первое появление двух дронов было зафиксировано в среду в 21.00 по местному времени. Сразу после руководство аэропорта приняло решение закрыть его.

"Это продолжалось больше 10 часов, - заявил журналистам представитель полиции "Гэтвик" Джастин Бертеншоу, - беспилотник совершал облет и исчезал, но каждый раз, когда мы собирались открыть взлетно-посадочную полосу, он снова появлялся! Я абсолютно уверен, что это преднамеренные действия, цель которых - нарушить работу аэропорта".

Аэропорт открылся ночью на 45 минут, но после того, как в 3.45 утра снова были зафиксированы дроны, "Гэтвик" прекратил принимать и отправлять рейсы. По данным на 14.00 по местному времени, полиция Сассекса - графства, к которому относится аэропорт, заявила, что незаконный облет беспилотными аппаратами полосы продолжается.

"Мы уже потеряли счет времени, - говорит этот обессилевший пассажир, - у многих из нас дети, у некоторых дети-инвалиды... Думаю, что мы были в первом самолете, который не смог вылететь из-за дрона. Нас удерживали четыре часа внутри самолета без какой-либо информации!"

В четверг Gatwick должен был принять и отправить 760 рейсов и 110 тысяч пассажиров. Тем не менее версия террористической деятельности пока не рассматривается.

В правительстве Великобритании назвали случившееся "абсолютно неприемлемым" и напомнили, что устроившим коллапс злоумышленникам грозит тюремное заключение до 5 лет.