Google начинает доставку с помощью беспилотников

Первое в мире предприятие по доставке потребительских заказов с помощью беспилотников получило лицензию для полётов над столицей Австралии.

Подразделение холдинга Alphabet (в который входит и поисковик Google) под названием X Development уже несколько лет работает над проектом Wing ("Крыло"), который на этой неделе был наконец запущен в Канберре. Это первый в мире коммерческий сервис авиадоставки товаров для потребителей на беспилотниках. Служба доставит по воздуху продукты питания, напитки, лекарства и другие товары прямо к дому заказчика.

Лицензия была выдана Управлением гражданской авиации Австралии (CASA) после 18 месяцев испытаний в тестовом режиме, за время которых не было отмечено ни одной аварии. На сегодня 12 предприятий подписали контракты на доставку товаров для своих клиентов, от мороженого, шоколада и кофе до инвентаря для игры в гольф.

Доставка буррито с помощью дрона в Канберре

Представитель CASA заявил, что «зеленый свет» проекту был дан после тщательного изучения безопасности транспортных дронов, эффективности системы управления беспилотным трафиком, а также обучения операторов и обслуживающего персонала. По его словам, «нет никаких рисков для людей на земле, для объектов недвижимости или для самолетов в небе».

Одобрение не полёты в небе над Канберрой было получено при условии работы исключительно в светлое время дня. Дронам запрещено пролетать над основными дорожными артериями, они должны сохранять минимально безопасное расстояние от прохожих на земле. Во время испытаний некоторые жители жаловались на шум, создаваемый беспилотниками, в результате чего был специально разработан более бесшумный тип дрона.

Новая служба авиадоставки официально начнет работать в некоторых пригородах Канберры в ближайшие недели, а затем, как сообщают австралийские СМИ, расширит географию и на другие пригородные зоны.