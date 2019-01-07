В канун Рождества в Египте открылся крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм. Торжественная церемония прошла в новой административной столице Египта в пригороде Каира.

На церемонии открытия выступил президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Он заверил, что власти Египта сделают все необходимое для защиты христианской общины, которая составляет порядка 10 процентов населения страны.

Примечательно, что одновременно с собором состоялось и открытие новой главной мечети. Как отметил президент Ас-Сиси, это символ единства между мусульманами и христианами Египта.

Однако, как отмечают наблюдатели, египетские христиане - копты, все чаще становятся целью экстремистов. Буквально за день до открытия нового собора в одной из коптских церквей было обнаружено взрывное устройство. При его разминировании погиб сотрудник полиции, еще двое его сотрудников силовых структур получили ранения.

Ни одна из экстремистских организаций пока не взяла на себя ответственность за сорванный теракт. В связи с инцидентом была усилена охрана всех христианских объектов культа в Египте, где за последние три года жертвами экстремистов стали более 100 коптов.