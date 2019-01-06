"Жёлтые жилеты": возрождение протеста и насилие на улицах Парижа

Около 50 тысяч человек, по данным правительства, приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов» во Франции в минувшую субботу. Выступления были менее массовыми, чем вначале движения, хотя официальная статистика свидетельствует о росте числа протестующих по сравнению с предновогодними акциями.

Акции 5 января вновь сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. В Париже ожесточённое противостояние развернулось на набережной Сены недалеко от музея Орсе, где группа демонстрантов атаковала полицейских, которые блокировали проход на правый берег.

Полиция Франции пригрозила уголовной ответственностью по меньшей мере одному из участников стычек с правоохранителями — профессиональному боксёру, которого идентифицировали спустя несколько часов после появления видеозаписи противостояния на мосту.

В ходе протестных выступлений в Париже группа молодых людей в чёрном атаковала здание канцелярии правительства: во дворе разбиты стёкла, повреждены несколько автомобилей. Сотрудников эвакуировали через чёрный ход. Президент Эммануэль Макрон вновь осудил насилие и обвинил «желтых жилетов» в нападениях на Республику.