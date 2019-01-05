"Жёлтые жилеты" возвращаются

Акции протеста проходят в Бордо, Тулузе, Лионе, Гренобле и с теми же требованиями - отставки президента и правительства, проведения референдума гражданской инициативы.

В Париже манифестанты маршируют от площади Отель-де-Виль до здания Национального собрания. Сотни людей собрались на митинг на Елисейских полях.

Не обошлось без столкновений. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, нарушавших общественный порядок.

Сообщается, что восьмой акт протестного движения собрал гораздо больше участников, чем предыдущий две недели назад.

Между тем, в заочном общении с "жёлтыми жилетами" власти переходят на повышенные тона.

Накануне на заседании совета министров президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство активизировать реформы и усилия по восстановлению порядка в стране.