"Жёлтые жилеты": кульминация акта VIII

Акт восьмой в столице начался мирно. Но во второй половине дня колонна из сотен манифестантов попыталась пересечь мост через Сену. В преградивших ей путь стражей порядка полетели камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

На бульваре Сен-Жермен демонстранты подожгли мусорные баки. Возле музея Орсе пожарные тушили ресторан на плавучей пристани. Для разгона митингующих у Национального собрания в ход пошли дубинки и водомёты.

Около 20 участников акции задержаны.

Сообщения о стычках с полицией приходят из разных городов. В Ницце предотвращена попытка блокировать аэропорт. В Лионе манифестантам удалось перекрыть крупную автомагистраль. В Монпелье пострадали четверо правоохранителей. Ранен демонстрант в Руане.

По данным МВД, только в первой половине дня в акции приняли участие не меньше 25 тысяч человек.