Лучший фильм года — "Наездник", лучший сценарий — у "Смерти Сталина"

Андрей Позняков • Последние обновления: 06/01/2019 - 12:49 Размер текста Aa Aa

Национальное общество кинокритиков США объявило лучшим фильмом 2018 года американскую вестерн-драму «Наездник» режиссёра Хлои Жао. Картина повествует историю молодого ковбоя, который, получив травму головы, вынужден выбирать между делом всей его жизни — родео — и самой жизнью.

Больше всего наград — у «Ромы» Альфонсо Куарона. Эта лента принесла победу в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая операторская работа». Куарон объявлен «Лучшим режиссёром» года.