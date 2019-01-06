Национальное общество кинокритиков США объявило лучшим фильмом 2018 года американскую вестерн-драму «Наездник» режиссёра Хлои Жао. Картина повествует историю молодого ковбоя, который, получив травму головы, вынужден выбирать между делом всей его жизни — родео — и самой жизнью.
Лучший фильм года — "Наездник", лучший сценарий — у "Смерти Сталина"
Больше всего наград — у «Ромы» Альфонсо Куарона. Эта лента принесла победу в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая операторская работа». Куарон объявлен «Лучшим режиссёром» года.
Лучшей актрисой по версии Национального общества кинокритиков США стала Оливия Колман — её наградили за роль королевы Анны в фильме «Фаворитка». Лучшим актёром признан Итан Хоук, исполнитель главной роли в «Дневнике пастыря».
Национальное общество кинокритиков США не обошло вниманием и «Смерть Сталина» — комедия получила награду в номинации «Лучший сценарий». Лучшим документальным фильмом стала картина «Думая о пропасти» — история молодых скейтбордистов из Иллинойса.