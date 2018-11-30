"Рома" Куарона выходит на экраны кинотеатров

На экраны кинотеатров выходит выходит фильм мексиканского режиссёра Альфонсо Куарона "Рим". Мировая премьера фильма состоялась в августе на Венецианском кинофестивале, где он удостоился высшей награды – "Золотого льва". Фильм был также награждён за лучшую режиссуру и операторскую работу Сообществом кинокритиков Нью-Йорка.

Этот чёрно-белый фильм, действие которого происходит в Мехико на фоне расстрела студенческой демонстрации расстрела в июне 1971 г., рассказывает о жизни мексиканской семьи, в которой прислуживает домработница Клео.

"Этот фильм мной задумывался не как политическое высказывание, а как калейдоскоп жизненных ситуаций", - поясняет режиссёр.

"Рим" это первый Альфонсо Куарона после технотриллера 2013 г. "Гравитация". Для этого фильма он сам написал сценарий, работал оператором, монтажёром и продюсером.

Кроме кинотеатров фильм будет доступен на интернет-платформе "Нетфликс".