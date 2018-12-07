TheCube: Арест за репост для Льва Пономарёва

На 16 суток арестовали главу движения «За права человека» Льва Пономарёва — 77-летнего правозащитника и доверенное лицо академика Андрея Сахарова на выборах народных депутатов СССР 1989 г. Сначала Тверской суд отправил его за решётку на 25 суток, затем Мосгорсуд сократил этот срок.

Такое наказание Пономарёву назначили за репост записи об акциях в поддержку фигурантов дела «Нового величия» — полицейские, а затем и судьи расценили это как призыв к участию в несанкционированных мероприятиях.

Журналист Марианна Максимовская побывала в спецприёмнике у Пономарёва как член Общественного совета при МВД:

Некоторые критики решения об аресте обвиняют в произошедшем Кремль. «Все эти годы власть признавала его «исторический статус». И вот наконец он получил 25 суток ареста. Это прекрасное событие. На одной стороне вся эта испохабившаяся «машина власти» — а на другой Пономарев», — пишет содиректор центра Российских исследований в Карловом университете Александр Морозов.

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов не верит в версию о кремлевском следе:

«Просто есть некая генеральная линия по таким делам…. Причем эта линия согласована давно. Пример – в Москве всегда сажали в СИЗО по статьям о митингах… Условно говоря у судьи есть вариант дать 25 суток или 30, вот и все судебное решение».

Депутат Сергей Шаргунов, в свою очередь, обратился с просьбой помочь правозащитнику к уполномоченной по правам человека при президенте и к генеральному прокурору:

Главный редактор RT Маргарита Симоньян пишет, что, по её данным, в отличие от некоторых других случаев, в это дело власти вмешиваться не станут. А как вы считаете? Должно ли государство вмешиваться в судебные дела, если решения судов вызывают большой резонанс?