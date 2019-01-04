Немецких политиков атаковали хакеры

Персональные данные немецких политиков и некоторых журналистов были распространены в интернете в результате хакерской атаки. Об этом сообщили средства массовой информации ФРГ.
В списке пострадавших от действий сетевых мошенников - президент и канцлер ФРГ, председатель партии "зеленых", лидер социал-демократов, а также журналисты двух телеканалов. Под прицел хакеров попали политики всех флангов за исключением правопопулистской "Альтернативы для Германии".
В ходе разбирательства выяснилось, что атака хакеров произошла перед католическим Рождеством, однако во внимание СМИ ссылка на интернет-платформу попала лишь в четверг вечером.
Расследующие обстоятельства утечки специалисты отмечают, что пока не видят в действиях хакеров какой-либо системы: судя по всему, мошенники выкладывали в сеть все персональные данные, которые им удалось перехватить.
Кто организовал этот масштабный "слив" в интернет, пока не ясно. В прошлом немецкие политики и госструктуры подвергались кибератакам, за которыми, по версии властей, могли стоять российские хакеры.