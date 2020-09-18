Из-за хакеров умерла пациентка

В университетской клинике Дюссельдорфа после хакерской атаки на IТ-системы больницы умерла пациентка. Неделю назад хакеры блокировали серверы клиники, требуя определенную сумму денег от Университета имени Генриха Гейне, к которому относится медицинское учреждение. Одна из пациенток находилась в критическом состоянии и в такой ситуации не могла оставаться в больнице, ее пришлось перевезти в другую, однако женщина скончалась.

Франк Шнайдер, главврач университетской больницы: "Не было экстренной помощи, ни спасательных вертолетов. Это был ужасный момент и для нас, и для пациентов".

После того, как полиция установила с хакерами контакт и объяснила, что их действия затронули больницу, злоумышленники предоставили коды для разблокировки серверов. Прокуратура города расследует инцидент как непредумышленное убийство по неосторожности.

Кристоф Хеббекер, прокуратура Кельна: "Основываясь на этих событиях, мы предполагаем, что могла произойти ошибка. Возможно, преступники не хотели атаковать университетскую больницу. Вероятно, настоящей целью был университет в Дюссельдорфе".

Хакерская атака нанесла огромный вред клинике: компьютеры не работали целую неделю.

В последние месяцы в Германии было совершено несколько хакерских атак на исследовательские и университетские учреждения. Их жертвами стали Гисенский, Кельнский и Рурский университет в Бохуме.