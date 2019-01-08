Арест хакера в Германии и новый закон

20-летний хакер, задержанный в Германии по подозрению в кибератаке против политиков и общественных деятелей ФРГ, признал свою вину. Он согласился сотрудничать со следствием и объяснил мотивы своих действий. После допроса молодой человек был отпущен: в полиции сочли, что причин держать его под арестом до суда нет. Изъятые в ходе обыска компьютер и диски всё еще проходят проверку.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер поблагодарил силовые ведомства за операцию по выявление и поимке хакера. На пресс конференции в Берлине от также объявил об ужесточении закона о безопасности в интернете:

"Мы представим Акт о безопасности ИТ 2.0 до конца первой половины 2019 года - законопроект в основном уже разработан. Мы обсудили его и представили экспертам двух партий правящей коалиции ещё в прошлом году".

В начале января в интернете появились в свободном доступе личные данные канцлера Ангелы Меркель, а также около тысячи депутатов бундестага, немецких телеведущих и музыкантов. Среди информации, попавшей в сеть, были их адреса, номера мобильных телефонов, счета, данные кредитных карточек переписка и фотографии.

Задержанный заявил, что на такие действия его побудили возмутительные, с его точки зрения, заявления политиков.