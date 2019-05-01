Ночь с Джокондой

Провести ночь под сводами Лувра в компании с Джокондой, многие годы это было тайной мечтой Даниэлы. Не так давно 26-летняя американская студентка решилась и написала руководству самого известного музея Франции. Ей в ответ предложили принять участие в конкурсе и ответить на вопрос "Почему именно Dы были бы идеальным гостем для Джоконды?" К своему удивлению, Даниэла конкурс выиграла.

"Я просто написала, что учусь на реставратора, с детства рисую и обожаю историю искусств, так что у нас с ней много общих тем для разговора, - рассказала счастливая победительница. - Еще я бы очень хотела принести ей что-нибудь выпить и похрустеть, мы бы улыбнулись друг другу, ну и все!"

Мечта Даниэлы смогла осуществиться, поскольку совпала с совместной инициативой Лувра и Airbnb (онлайн-площадки для краткосрочной аренды частного жилья), предлагающих отныне организацию в древних стенах эксклюзивных визитов и частных концертов.

"Музей Лувра отпраздновал в текущем году 30-летие Пирамиды, и мы хотели отметить это чем-то необыкновенным, пойти навстречу самым замысловатым желаниям публики", - объясняет замглавы администрации музея Анн-Лор Беатрикс.

Ночь в Лувре уже провели Барак Обама с супругой, Бейонсе и Jay-Z. Вскоре зарезервировать свое место смогут все желающие на специальном веб-сайте.