В отставку из-за серийного убийцы

Министр юстиции Кипра подал в отставку, чтобы положить конец полемике вокруг неэффективного расследования серии убийств. В четверг - на встрече с президентом страны Никосом Анастасиадесом - Ионас Николау заявил, что для него это вопрос принципа, а выдвинутые обвинения "весьма чувствительны".

"Абсолютно несправедливо возлагать ответственность на правительство и министра за недолжное расследование подаваемых жалоб, - заявил он по итогам встречи, на которой президент принял его отставку. - Как всем известно, министр не причастен и не может быть причастен к этим расследованиям".

За минувший месяц полиция обнаружила на острове тела четырех женщин. По горячим следам подозреваемого задержали: им оказался 35-летний военнослужащий Никос Метаксас. Он признался в семи убийствах, совершенных на протяжении трех лет. Тела еще трех жертв, в том числе девочек шести и восьми лет, до сих пор не найдены. Все они были иностранными гражданками.

Родные и близкие погибших заявили, что правоохранительные органы Кипра не расследовали должным образом поступавшие сообщения об исчезновении женщин, отказываясь, в частности, принимать заявления родственников.