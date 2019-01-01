Собянин уволил директора Парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Департаменту культуры уволить директора Парка Горького Марину Люльчук после инцидента с обрушением пешеходного моста. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, заявив, что "администрация парка допустила серьезную недоработку".
В московском Парке Горького во время празднования Нового года обвалилась часть перехода через каток, на которой находились десятки людей. 13 человек получили ранения. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.