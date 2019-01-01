Фото и видео: новогодние гулянья в разных уголках планеты

В Новой Зеландии, России, Северной Корее и других странах встретили новый 2019 год. Предлагаем вам посмотреть подборку праздничных фейерверков и гуляний из разных уголков планеты.
Франция. Световое шоу на Триумфальной арке в Париже.
Великобритания. Девушки позируют на праздновании Нового года в Эдинбурге.
Россия. Праздничный фейерверк на Красной площади.
США. Новогодние гулянья на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Греция. Фейерверки над Парфеноном в Афинах.
Германия. Фейерверки над Бранденбургскими воротами в Берлине.
Франция. Люди собрались на площади перед Триумфальной аркой в Париже.
Великобритания. Фейерверки у Лондонского глаза в британской столице.
Австрия. Новогодний фейерверк в Вене.
Россия. Вид на Спасскую башню через мыльный пузырь во время новогодних гуляний на Красной площади.
Северная Корея. Празднование Нового года на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.
Египет. Новогоднее представление в Каире.