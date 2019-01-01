Фото и видео: новогодние гулянья в разных уголках планеты

В Новой Зеландии, России, Северной Корее и других странах встретили новый 2019 год. Предлагаем вам посмотреть подборку праздничных фейерверков и гуляний из разных уголков планеты.

Франция. Световое шоу на Триумфальной арке в Париже.

REUTERS/Christian Hartmann

Великобритания. Девушки позируют на праздновании Нового года в Эдинбурге.

REUTERS/Russell Cheyne

Россия. Праздничный фейерверк на Красной площади.

REUTERS/Tatyana Makeyeva

США. Новогодние гулянья на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

REUTERS/Jeenah Moon

Греция. Фейерверки над Парфеноном в Афинах.

REUTERS/Yannis Behrakis

Германия. Фейерверки над Бранденбургскими воротами в Берлине.

REUTERS/Axel Schmidt

Франция. Люди собрались на площади перед Триумфальной аркой в Париже.

REUTERS/Christian Hartmann

Великобритания. Фейерверки у Лондонского глаза в британской столице.

REUTERS/Toby Melville

Австрия. Новогодний фейерверк в Вене.

REUTERS/Leonhard Foeger

Россия. Вид на Спасскую башню через мыльный пузырь во время новогодних гуляний на Красной площади.

REUTERS/Tatyana Makeyeva

Северная Корея. Празднование Нового года на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.

KCNA/via REUTERS

Египет. Новогоднее представление в Каире.