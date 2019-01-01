Срочная новость

Срочная новость

мир

Новый год шагает по планете

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Новый год шагает по планете
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Как и положено, первыми Новый 2019-й год встретили Австралия и Новая Зеландия, затем к ним присоединились страны Азии.

Евроньюс собрал для вас наиболее яркие и запоминаюшиеся моменты всеобщего ликования и народных гуляний по случаю праздника.