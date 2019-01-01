мир Новый год шагает по планете Комментарии Euronews • Последние обновления: 01/01/2019 Поделиться статьейСкопировать линк для интеграции видеоСкопироватьПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяsendЕщёСкрытьПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяРазмер текста Aa Aa Как и положено, первыми Новый 2019-й год встретили Австралия и Новая Зеландия, затем к ним присоединились страны Азии.Евроньюс собрал для вас наиболее яркие и запоминаюшиеся моменты всеобщего ликования и народных гуляний по случаю праздника.