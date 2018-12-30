Испытание демократией для Жозефа Кабилы

После долгих отсрочек в Демократической республике Конго открылись избирательные участки. Избирателям предстоит избрать президента страны и нижнюю палату парламента, Национальное собрание. Одним из первых проголосовал президент Жозеф Кабила, чьи конституционные полномочия истекли еще в 2016 г. Если выборы пройдут без нарушений и не будут омрачены насилием, впервые в истории в стране произойдёт мирная передача власти.