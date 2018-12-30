После долгих отсрочек в Демократической республике Конго открылись избирательные участки. Избирателям предстоит избрать президента страны и нижнюю палату парламента, Национальное собрание. Одним из первых проголосовал президент Жозеф Кабила, чьи конституционные полномочия истекли еще в 2016 г. Если выборы пройдут без нарушений и не будут омрачены насилием, впервые в истории в стране произойдёт мирная передача власти.
Испытание демократией для Жозефа Кабилы
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Наибольшие шансы на победу имеют кандидат от правящей Эмманюэль Рамазани Шадари и три лидера оппозиции – Мартен Файюлу, Феликс Чисекеди и Витал Камерхе. Всего зарегистрирован 21 кандидат в президенты.
Голосование проходит в напряжённой обстановке. Оппозиционные кандидаты обвиняют правительство в намерении сфальсифицировать результаты выборов. Голосование в трёх восточных районах страны, где, согласно опросам, уверенно побеждает оппозиция, было отменено под предлогом вспышки вируса Эбола. Это решение спровоцировало беспорядки.