Новый президент ДРК принес присягу

Исторический момент в Демократической Республике Конго: лидер оппозиционной партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Чисекеди принес присягу в качестве нового президента страны. Согласно официальным результатам, он набрал 38,57% голосов избирателей.

Церемония состоялась в здании президентского дворца в Киншасе в присутствии покидающего свой пост главы государства Жозефа Кабилы, который возглавлял ДРК с 2001 года.

20 января Конституционный суд страны признал действительными предварительные итоги президентских выборов и объявил Чисекеди победителем. Результаты пытался оспорить другой оппозиционный кандидат — Мартен Файюлу.

После объявления итогов 10 января в ходе волнений и беспорядков более 30 человек были убиты и около 60 пострадали.