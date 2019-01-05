Центризбирком Демократической Республики Конго обвинил Национальную епископальную конференцию в подготовке восстания. Так в комиссии отреагировали на призывы религиозных деятелей скорее объявить победителя президентских выборов, которые прошли 30 декабря. В католической церкви заявляют, что её наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения.
Избирком ДР Конго обвиняет церковь в подготовке мятежа
О нарушениях избирательного законодательства и прав граждан говорят и международные эксперты. Представитель управление ООН по правам человека Равина Шамдасани рассказала, что в стране по-прежнему подвергаются преследованию журналисты и оппозиционные кандидаты: «Это очень чувствительный, очень напряженный период. Мы опасаемся, что эти усилия по подавлению инакомыслия могут обернуться серьезными проблемами, когда будут объявлены результаты».
Это первые в новом тысячелетии выборы в демократической республике Конго без участия нынешнего главы государства Жозефа Кабилы. Они проходят на фоне международных санкций и обвинений в адрес властей в нарушении избирательных прав граждан. Официальные итоги голосования ЦИК обещает огласить только на следующей неделе.