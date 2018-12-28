Пост председателя ЕС с января переходит на полгода Румынии

В январе Румыния на полгода займет кресло председательствующей в ЕС.

В том, как происходит становление гражданского общества в стране, разбиралась съемочная группа Euronews.

Журналисты познакомились с двумя активистками, молодые женщины сумели собрать пожертвования в сумме трех миллионов евро и начали строительство больницы, первой такого рода в Румынии.

Одну из них зовут Оана Георгиу. Вот что Оана рассказывает: "Впервые НКО взялась за такой масштабный проект, это, конечно, еще и пощечина государству, которое не занимается своими прямыми обязанностями".

Еще один благотворительный проект: НКО, которая помогает расселять семьи, приехавшие в столицу Румынии для лечения детей, страдающих онкологическими недугами. Ее сотрудник, Влад Войгулеску, объясняет, что "работа НКО частично компенсирует провальную политику властей".

Процент излечения от рака в Румынии - один из самых низких в Европе, а детская смертность - вдвое выше, чем в среднем по ЕС. Власти сообщают, что с помощью финансирования Евросоюза построят лечебные учреждения, но, как показывает практика, пока надеяться можно только на гражданских активистов.