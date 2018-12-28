"Солнечная панда" обеспечит китайцев энергией

В Китае в провинции Шаньси введена в эксплуатацию первая мире солнечная электростанция; сооружение мощностью 100 МВт имеет форму панды. Под "панду" отведено без малого 8 квадратных километров площади. Энергия солнца аккумулируется с помощью 12 тысяч зеркал, которые круглосуточно поглощают лучи из атмосферы. По оценкам специалистов, новая станция будет вырабатывать 390 миллионов кВт электроэнергии в год.

Проектом занимается компания Panda Green Energy, ее цель - продемонстрировать потенциал возобновляемых источников энергии для китайского рынка. Срок эксплуатации станции - 25 лет. При ней открыт центр для молодежи, где школьники могут изучать преимущества солнечной энергии.