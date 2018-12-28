Завершено строительство заграждения на Перекопе

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым объявило в пятницу о завершении строительства заграждения на Перекопском перешейке. 60-километровое сооружение оборудовано сотнями датчиков различного типа действия. В Крыму объясняют строительство заграждения угрозой прорыва украинских диверсантов, а также необходимостью пресекать контрабанду оружия, топлива, алкоголя и наркотиков.

Накануне контактная группа в Минске договорилась о введении с 29 декабря режима прекращения огня на линии разграничения между вооруженными силами Украины и самопровозглашённых республик Донбасса. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель как участники минского процесса приветствовали эту договорённость, в то же время призвав Россию освободить членов экипажа украинских судов, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. Они также призвали Москву обеспечить свободный проход через Керченский пролив и отказаться от "чрезмерных" досмотров судов в Азовском море.