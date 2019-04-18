Украинским морякам продлили арест

Лефортовский суд Москвы продлил арест украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года. 24 человека останутся в СИЗО до конца июля, а срок следствия установлен до конца августа.

Во вторник Киев обратился в Международный трибунал по морскому праву с требованием оказать влияние на Россию.

Украинцев обвиняют в незаконном пересечении российской границы. Защита настаивает, что действия были законными, а обвиняемых следует признать военнопленными.

«Россия не имела права трактовать керченский пролив как свои территориальные воды. В соответствии с международным правом проливов, в соответствии с двусторонними договорами России и Украины Россия обязана была предоставить украинским кораблям свободу плавания в этом проливе», — считает адвокат обвиняемых Илья Новиков.

В ноябре прошло года украинские корабли — два патрульных катера и буксир — были обстреляны и захвачены российскими пограничниками после попытки пройти Керченским проливом в Азовское море. Киев и Москва обвиняют друг друга в провокации.

В Москве утверждают, что видели в украинских кораблях прямую угрозу судоходству в Азовском море — после захвата украинской стороной траулера «Норд» в апреле прошлого года.

В Киеве заявляют, что Россия грубо нарушила международные и двусторонние соглашения, которые формально продолжают действовать и после 2014 года.