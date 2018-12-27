Хакеры — за безопасность

Взломщики всего мира собираются в Лейпциге. «Конгресс хакеров» Chaos Computer Club — одно из крупнейших событий такого рода.

Специалисты по технологиям, однако, не обсуждают способы взлома сайта Пентагона, а призывают обратить внимание на проблемы безопасности, которые большинство современных людей попросту не видит.

«Факты таковы, что безопасных способов хранения информации, например медицинской, не существует, как бы нам того не хотелось. В будущем мы тоже не видим безопасных способов хранить такую информацию в электронном виде», — рассказывает специалист по IT-безопасности Мартин Цирзих.

Участники форума подчёркивают, что авторы многих бесплатных программ и приложений живут именно за счёт торговли личными данными пользователей причём как законной, так и незаконной.

«В Германии мы особенно ясно видим негативные эффекты развития технологий, и при этом почти не можем пользоваться преимуществами этого процесса. Именно об этом мы здесь и рассуждаем, — о том, как нам сделать реальностью утопию о достойной жизни в высокотехнологичном обществе», — говорит представитель Chaos Computer Club Линус Нойманн.

Специалисты констатируют при этом, что по крайней мере в Германии жители вполне готовы отказаться от неприкосновенности личных данных не только ради безопасности, но и просто ради удобства.