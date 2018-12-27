Новогодний десант в Морозовской детской больнице

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Новогодний десант высадился в Морозовской детской больнице в Москве. Деды Морозы-альпинисты в середине дня спустились с крыш лечебных корпусов, чтобы через окна поздравить маленьких пациентов с праздником. Акция была организована при участии МЧС. Накануне волонтёры нарядили ёлки, украсили коридоры и палаты, нанесли узоры на стёкла.

Так начался фестиваль под названием «Зима в Морозовке». На территории больницы развернули шесть праздничных площадок, по корпусам в рамках фестиваля ходил Дед Мороз и вручал детям подарочные наборы конфет.