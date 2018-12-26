Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

После долгого эмоционального романа на расстоянии, один из самых известных холостяков в мире принц Гарри наконец решил связать себя узами брака и сделал предложение американской актрисе Меган Маркл.

Меган Маркл: “Это был великолепный сюрприз. Так мило, естественно и очень романтично. Он встал на одно колено.”

После помолвки Меган быстро привыкла к своему новому положению, а актёрские навыки очень пригодились ей во время поездок по Соединённому Королевству. Но их путь к алтарю был непростым. Принцу Гарри пришлось выступить с публичным заявлением, чтобы защитить невесту от расистских комментариев СМИ. Кроме того, торжество чуть не омрачил скандал вокруг отца Меган, который не приехал на свадьбу дочери.

Но все стало на свои места в самый главный день, когда миллиарды людей по всему миру увидели, что к алтарю Меган повёл принц Чарльз. Это была самая необычная свадьба в истории королевской семьи. Новоиспечённая герцогиня Сассекская вторая американка и первая женщина многорасового происхождения в королевской семье.

Меган всегда была неравнодушна к проблеме равенства в обществе и после свадьбы занялась благотворительностью. Она тайно посещала постадавших от пожара в Гренфелл-Тауэре и помогала готовить обеды, а затем выпустила книгу рецептов восточной кухни, выручка от продажи которой пойдёт на развитие этого сообщества.

Также герцогиня исполняет традиционные обязанности члена королевской семьи и вместе с мужем сосредоточила своё внимание на Содружестве наций. Но в следующем году ей придётся сделать перерыв: во начале своего первого тура в Австралию супруги объявили, что ожидают рождения первенца весной.

Меган Маркл вряд ли жалеет, что завершила актёрскую карьеру: теперь вся её жизнь проходит на глазах у миллионов зрителей по всему миру. Королевские советники считают, что эта современная сказка подарит второе дыхание британской монархии, которой после брексита будет очень нужна поддержка трансатлантических отношений и связей со странами содружества. Но Меган уже поняла, что королевская жизнь подчиняется жёсткому регламенту, а сплетни делают работу современной принцессы ещё сложнее.