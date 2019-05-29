История любви Меган и Гарри, американской актрисы и британского принца, выходит на экраны. Это сиквел предыдущей ленты, та рассказывала о периоде ухаживания и начала романа. Новый же эпизод повествует о первых шагах молодой пары, обретающих постепенно статус королевской четы.

Главную роль сыграла Тиффани Смит.

Актриса объясняет: "Многие обсуждали отношения Меган и Гарри, была прямая трансляция свадьбы, поэтому неудивительно, что есть определенная эмоциональная связь. Я прочла довольно много, когда готовилась к съемкам, у меня был прекрасный педагог-репетитор, и это мне помогло обрести уверенность на площадке".

Роль молодого мужа и молодого принца Гарри исполнил Чарли Филд: "Когда мы семьей собираемся в доме у бабушки на Рождество, мы всегда смотрим поздравление королевы, и до некоторой степени королевская семья стала частью нашей жизни. И, разумеется, королевская свадьба, свадьба принцев, это всегда очень большое событие, очень важное событие, а для подданных это еще и выходные дни.

Премьера фильма состоялась год спустя после венчания Меган и Гарри, это можно рассматривать и как подарок на "ситцевую свадьбу" - первую годовщину заключения брака.