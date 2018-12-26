Россия: Израиль поставил под удар гражданские самолёты

Размер текста Aa Aa

Россия осудила Израиль за авиаудары по позициям близ Дамаска. Москва обвиняет израильских военных в использовании гражданских авиалайнеров как прикрытия во время нападения.

В российском МИДе заявили о грубом нарушении суверенитета Сирии и резолюций Совбеза ООН. Москва направила послание об «агрессии» в Совбез и генсеку ООН. По данным российского министерства обороны, ВВС Израиля атаковали цели в Сирии из воздушного пространства Ливана, воспользовавшись тем, что действия ПВО были ограничены: дело в том, что в это время два гражданских самолёта заходили на посадку в Бейруте и Дамаске. В правительстве Ливана говорят, что лишь чудом удалось избежать катастрофы с большим числом человеческих жертв, — передаёт ТАСС.