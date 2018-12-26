Год "брексита"

Протесты, переговоры, отставки - в 2018 году без них в Брюсселе не проходило ни дня. "Брексит" - это сложный раскол, который заставил Евросоюз почувствовать себя отвергнутым любовником.Обе стороны боролись за лучшие условия развода. Тереза Мэй заявила, что рассчитывает на особые отношения после "брексита".

Британские переговорщики по "брекситу" прибыли в Брюссель и сделали ряд оптимистичных заявлений. Но затем подали в отставку...

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: "Это партнерство, которое, я считаю, касается не только интересов Великобритании, но и более широких интересов Европейского Союза".

Дэвид Дэвис, министр по делам "брексит": "Мы достигли быстрого прогресса по более широкому соглашению о выходе, пришли к согласию по большей части юридического текста и зафиксировали целые главы".

Доминик Рааб, секретарь по делам "брексит" в Великобритании: "Я с нетерпением жду интенсификации переговоров и прогресса, что позволит достичь лучшей сделки".

Но вопрос о том, что делать с ирландской границей, стал фундаментальным камнем преткновения. Наряду с будущей торговлей и рыболовством.

Мишель Барнье, главный переговорщик по "брекситу" от ЕС: "Нам предстоит пройти долгий путь, с обеих сторон".

Риторика ужесточилась, и Брюссель предупредил Лондон, что не позволит тому срывать плоды из своего сада. В сентябре ситуация для Мэй ухудшилась, когда лидеры ЕС отвергли ее предложения по выходу - так называемый "план Чекерс".

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Это неприемлемые предложения, особенно в экономических аспектах".

Дома Мэй столкнулась с протестами против "брексита", отставкой кабинета министров и углублением разногласий по сделке. Но мужественно держалась... В ноябре лидеры Евросоюза поддержали соглашение о выходе и политическую декларацию на специальном воскресном саммите.

Тереза Мэй: "До Рождества депутаты проголосуют за эту сделку. Это будет одно из самых важных голосований для парламента за многие годы. От него будет зависеть, пойдем ли мы вместе в лучшее будущее или откроем дверь для еще большего разделения и неопределенности".

Когда Мэй столкнулась с давлением дома, Евросоюз прояснил ситуацию.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской Комиссии: "Это лучшее соглашение для Британии. Это лучшее соглашение для Европы. Это единственное возможное соглашение".

Однако затем Мэй отменила голосование в парламенте, вызвав новый шквал критики.

Дэймон Эмблинг, Euronews.