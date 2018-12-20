Деле Алли получил бутылкой по голове

Пластиковой бутылкой в голову получил Деле Алли через несколько минут после того, как забил мяч в ворота "Арсенала" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Полузащитник клуба Tottenham Hotspur и национальной сборной Англии не пострадал и, повернувшись к болельщикам, показал "2-0": с таким счетом закончилась встреча.

"Его поведение выше всех похвал! - прокомментировал Маурисьо Почеттино, главный тренер английского клуба, - думаю, что фанаты "Арсенала" и сам клуб должны быть благодарны ему, потому что в другой ситуации игрок мог в ответ устроить бучу и создать серьезные проблемы, с которыми было бы трудно справиться рефери и организаторам встречи".