Вкратце из Брюсселя: Председатель Румыния. Клип Туска

Румыния, одна из беднейших стран Евросоюза, займет в январе пост его председателя. Несмотря на это, Брюссель вряд ли ослабит свою критику проводимой Бухарестом правовой реформы и недостаточно активной борьбы с коррупцией.

Египет помогает регулировать миграцию

Торговля, туризм, борьба с терроризмом и регулирование миграции — эти сферы сотрудничества Евросоюза с Египтом обсудили в первую очередь в Брюсселе главы их внешнеполитических ведомств.

Отношения двух сторон могли бы быть теплее, чем сейчас. На прошлой неделе Европарламент решительно осудил сохраняющиеся в Египте ограничения фундаментальных прав.

Автобусы Риму нужны и вредны

В четверг сотни туристических автобусов на несколько часов перекрыли движение в Риме. Их водители протестовали против запрета на проезд в центр города. Он был введён властями с целью уменьшить шум и загрязнение воздуха, которое портит древние памятники.

Рождественский клип Туска

Дональд Туск — звезда политической авансцены и соцсетей. Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши развлек тех, кто следует за ним в твиттере, рождественским гимном. Запись была сделана 22 года назад и на днях.