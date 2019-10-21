"Вкратце из Брюсселя": молодые и опытные политики ЕС

Пока одни европейские политики готовятся уйти на пенсию, другие только недавно обосновались в столице Евросоюза и полны надежд. Подробности в программе "Вкратце из Брюсселя".

Евродепутат Мэджид Мэджид: откровенный и непримиримый

Британец сомалийсколго происхождения из партии "зеленых" ломает политические стереотипы в Брюсселе. Сначала Мэджид Мэджид стал мэром британского города Шеффилд, в котором вырос, потом назвал Дональда Трампа "пустым человеком", а затем прошелся и по европейским политикам,

Мэджид Мэджид, евродепутат

"Маттео Сальвини – трус. Как еще можно назвать взрослого мужчину, который наблюдает, как тонет и задыхается ребенок?"

Корреспондент Euronews Теса Арсилла поговорила с молодым европейским депутатом,

Теса Арсилла, Euronews

"Вы всегда хотели стать политиком?"

Мэджид Мэджид, евродепутат

"Нет, но когда дело дошло до европейских выборов, в которых Великобритания не должна была участвовать, то я отказался верить, что будущие лидеры нашей страны — это такие люди, как Борис Джонсон или Найджел Фарадж. Я почувствовал, что у нас есть намного больше людей, лучших, чем Фараж. И эти люди пытаются дать надужду стране".

Теса Арсилла, Euronews

"Какие, на ваш взгляд, самые большие проблемы есть у Евросоюза?"

Мэджид Мэджид, евродепутат

"Миграция и, давайте будем честны, климатический кризис. Возможно, это даже большая проблема, чем "брексит". Я бы хотел, чтобы Европейский Союз подтолкнул все государства-члены сделать эту тему приоритетной, когда речь заходит о бюджете"

Теса Арсилла, Euronews

"Вы выглядите не так, как большинство членов Европарламента? Это специально?"

Мэджид Мэджид, евродепутат

"Не то, чтобы мне нравилось быть другим, я просто другой. Вы другая, оператор, который нас снимает, другой. Все мы разные. Людям важно видеть в политиках себя. Когда я был мэром Шеффилда, то выгдядел так же. Я не изменился, изменилась среда"

Как продолжится карьера Туска и Юнкера?

На протяжении пяти лет они вместе были у руля Европейского Союза – глава Совета ЕС Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Теперь, когда заканчивается срок их полномочий, у обоих разные перспективы выхода на пенсию.

Туск в свои 62 года может задержаться в европейской политике. Либерально-консервативная партия Польши официально выдвинула его кандидатуру на пост лидера Европейской народной партии (ЕНП), доминирующей правоцентристской политической силы Европы. Свое решение Дональд Туск примет в ноябре.

Жан-Клоду Юнкеру в декабре исполнится 65 лет. Он сказал, что уйдет из общественной жизни и заявил, что хочет написать книгу. Прощальное обращение Юнкера к Европарламенту может стать последней громкой речью европейского политика.