Налоговые убежища в ЕС, популисты и жертвы терроризма

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Есть ли в ЕС налоговые убежища?

Международная организация Oxfam выпустила отчет, в котором критикует Евросоюз и предлагает включить Кипр, Ирландию, Люксембург, Мальту и Нидерланды в черный список стран с так называемыми "налоговыми убежищами". Согласно отчету, до трети прибыли транснациональных корпораций оседает в европейских оффшорах.

Харис Георгиадис, министр финансов Кипра:"Страна не может быть членом Евросоюза и в то же время быть "налоговым убежищем". Не Кипр, не любое другое государство ЕС. Конечно, должна быть прозрачность налогообложения, обмен информацией и недопущение лазеек, которые позволяют уклонение от уплаты налогов. Но это полностью отличается от того, что некоторые пытаются показать и повысить тем самым минимальную налоговую ставку. Мы против этого. Это суверенное право каждого государства-члена ЕС устанавливать свою налоговую политику"

Уклонение от уплаты налогов - одна из самых больших проблем ЕС. Ей сопутствуют схемы "золотых паспортов", когда граждане третьих стран на определенных условиях могут купить европейское гражданство.

Харис Георгиадис, министр финансов Кипра:"Не только Кипр выдает документы известным российским олигархам. Я не думаю, что есть хоть одна европейская столица, в которой тем или иным способом этого нельзя сделать. Самое важное — это достаточный контроль. И он у нас есть"

Вебер встретится с Орбаном

Манфред Вебер, ведущий кандидат от правоцентристов на европейских выборах, встретится в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Вебер попытается разрешить спор, в результате которого Орбан оказался на грани изгнания из Европейской народной партии. Партия Орбана Фидес начала спорную антибрюссельскую кампанию, вызвав недовольство других членов политического объединения.

Московиси ждет популистов

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси ожидает прорыв популистов на европейских выборах. Учитывая, что проевропейские силы ослаблены, победа популистов является наиболее вероятным сценарием, сказал Московиси. Кроме того, он заявил, что не станет поддерживать социалистов. Еврокомиссар раскритиковал их избирательную кампанию, как неспособную достучаться до избирателей и предложил поддержать идеи Эммануэля Макрона.

В Еврокомиссии вспомнили жертв терроризма

Европейская комиссия в пятнадцатый раз почтила память жертв терроризма. Родственники жертв, ассоциации и лица, оказывающие первую помощь, поделились своими историями с представителями ЕС и государствами-членами. Европейский день памяти был учрежден после взрывов в Мадриде в 2004 году. Евросоюз через специальную схему компенсации создал правовую основу для защиты жертв по всей Европе.