НБА: победа "Денвера" и поражение "Уизардс"

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Команду "Денвер Наггетс" обыграла у себя дома, на арене «Пепси-центра», команду "Даллас Маверикс" со счётом 126:118. Джамал Маррей заработал дабл-дабл из 22 очков и 15 передач. У гостей отметился Харрисон Барнс, заработавший 30 очков. Для «Денвера» это уже 4-я победа подряд и 11-я в последних 13 матчах. Команда сохранила лидерство в Западной конференции.

На "Стэйт Фарм-арена" в Атланте местная команда Хокс встретилась с вашингтонской командой "Уизардс". Хозяева победили со счётом 118-110. Самым результативным игроком у них был Джон Коллинз, набравший 20 очков и выполнивший 3 передачи и 3 подбора.