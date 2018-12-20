НБА: победа "Милуоки" и "Портленд Трейд"

"Портленд Трэйл Блэйзерс" на своём паркете одержал победу над "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата НБА (Национальной баскетбольной ассоциации США). Игра завершилась со счетом 99:92.

Это четвёртое подряд поражение "мишек", которые попали в полосу кризиса. Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 24 очка. 23 балла, принесённые "Мемфису" Майком Конли, не помогли переломить ход встречи.

В другом матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки Бакс" на своем паркете обыграл "Нью-Орлеан Пеликанс"со счетом 123:115. Самым результативным игроком встречи стал звезда "Пеликанс" Энтони Дэвис: на его счету 27 баллов. У хозяев отличился Яннис Адетокумбо - 25 очков.

"Милуоки" одержал 5 побед в последних 6 матчах и на данный момент подопечные Майка Буденхольцера занимают в Восточной конференции второе место с соотношением побед и поражений 21-9.