Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Первый документ, представленный Римом, Брюссель отверг еще в октябре: он противоречил союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. В новом проекте мало что изменилось: популистское правительство по-прежнему предусматривает чрезмерный дефицит, тогда как еще в июне ЕС рекомендовал Италии его сократить - на 0,8%-0,9%.