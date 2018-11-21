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Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

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Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии

Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии
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Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Первый документ, представленный Римом, Брюссель отверг еще в октябре: он противоречил союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. В новом проекте мало что изменилось: популистское правительство по-прежнему предусматривает чрезмерный дефицит, тогда как еще в июне ЕС рекомендовал Италии его сократить - на 0,8%-0,9%.

По словам еврокомиссара по финансовым и экономическим вопросам Пьера Московиси, в течение ближайших двух недель страны-члены ЕС должны заявить, согласны ли они с оценкой Еврокомиссии. После чего Риму могут грозить дисциплинарное наказание и даже финансовые санкции.


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