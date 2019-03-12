Помощь детям Сирии. Гонка патентов. Вред выхлопа

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Детский призыв к донорам Сирии

В Брюсселе готовится 7-я конференция доноров Сирии. Благотворительные организации призывают не ослаблять усилия по борьбе с гуманитарным кризисом и больше помогать сирийским детям.

Защита разоблачителей коррупции

Сотрудники учреждений и фирм, разоблачающие в них злоупотребления, впервые получат право на защиту по всему Евросоюза. Страны-члены и Европарламент договорились предоставлять гарантии безопасности тем, кто сообщает властям о таких преступления, как уклонение от уплаты налогов, казнокрадство, взяточничество. Многие корпорации до сих пор осуждают доносительство и не разрешают выносить сор из избы.

Европа обгоняет КНР по патентам

Европейские изобретатели обгоняют своих китайских конкурентов. Согласно ежегодному докладу Европейского патентного ведомства, количество заявок на выдачу патентов увеличилось на 4.6% по сравнению с 2017 годом.

Впервые с 2011 года лидирует концерн Siemens, направивший 2,500 заявок. Этот немецкий производитель оттеснил на второе место китайского технологического гиганта Huawei.

Грязный воздух опаснее табачного дыма

Загрязнение воздуха убивает во всем мире больше людей, чем курение. Исследователи из Германии и Кипра подсчитали, что вдыхание автомобильного выхлопа, промышленных газов, взвешенных частиц и тому подобного стало причиной смерти в 2015 году 8,8 миллионов человек, тогда как от болезней, связанных с табаком, погибло 7 миллионов.

Авторы публикации в «Европейского журнале сердца» призывает поскорее прекратить сжигание ископаемого топлива.