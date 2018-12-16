Путин о рэпе: "нужно возглавить и направлять"

"Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять". На заседании президентского совета по культуре и искусству Владимир Путин призвал избегать крайностей с запретами в культуре, в том числе в области рэп-музыки.

На утверждение о том, что рэп зиждется на трех китах - сексе, наркотиках и протесте - президент ответил, что больше всего его беспокоят наркотики. По его словам, это путь к деградации нации.

Также Путин заявил, что эффект по принципу "хватать и не пущать" будет обратный ожидаемому".

В недавнем времени сразу несколько концертов известных рэперов в России были сорваны по разным причинам.

Самым громким был арест рэпера Хаски прямо перед концертом в Краснодаре. Отмена выступления была связана с якобы экстремистскими высказываниями в текстах его песен. Хаски решил дать импровизированный концерт на улице, избрав чужой автомобиль в качестве сцены. За что был арестован на 12 суток, правда затем досрочно освобожден.