Сорванный голос. Российские музыканты о давлении со стороны властей

"Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит", - поет Настя Креслина, обливая себя из канистры у здания правительства Российской Федерации. Музыкант Николай Костылев бросает на пол зажженную спичку.

Каждый рэпер должен записать остро-социальный альбом. Особенно если он живет в России

В октябре этого года группа IC3PEAK выпустила свой первый клип на политическую тему. В песне "Смерти больше нет" они поднимают тему молодежных протестов и давления Кремля на оппозицию.

Через месяц после релиза Костылева задержали на железнодорожном вокзале Новосибирска. Видео того, как полицейский тащит в участок закованного в наручники музыканта, разошлось по социальным сетям. "Смерти больше нет" набрала около десяти миллионов просмотров и вышла в топ российского iTunes.

Тайные концерты

Релиз видео изменил жизнь группы: за музыкантами стала пристально следить ФСБ, площадки одна за другой стали отказываться проводить их концерты.

По словам Костылева, менеджеру тура пришлось пойти на "партизанские меры", чтобы не отказываться от представлений: "Он проводил их в секретных площадках и рассылал лично каждому вступившему во встречу "Вконтакте" информацию о месте проведения за час до концерта, чтобы туда не успели приехать полицейские".

IC3PEAK считают, что они обязаны бороться за возможность играть свою музыку: "Нам принципиально хотелось сделать эти концерты, потому что если бы остановились или сдались, то цензура бы победила", - сообщил музыкант.

"Завинчивание гаек" в молодежной культуре

За последние несколько месяцев около десятка других музыкантов, популярных среди молодежи, также попали в поле зрения правоохранительных органов. Многие площадки подверглись инспекциям, из страха, что их закроют, стали отказывать исполнителям в концертах.

В октябре прокуратура Нижегородской области оштрафовала некоторых организаторов общественных мероприятий за использование контента способного вызвать у несовершеннолетней аудитории "желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих".

Власти считают, что подобные меры необходимы. "Это никакая не цензура и никакое не давление, - заявил Euronews депутат Государственной Думы Михаил Дягтерев. - Если есть у правоохранителей сигналы какие-то - они обязаны их проверить. Их накажут, если они не будут этого делать".

Музыкальный журналист Александр Горбачев считает, что пристальное внимание полиции к музыкантам - это случайность. "Это совпадение, которое вызвано кумулятивным эффектом новой государственной повестки".

Эскалация ситуации маловероятна

"Я буду петь свою музыку, хэй! Самую честную музыку, хэй!" - пел своим фанатам рэпер Дмитрий Кузнецов, больше известный как Хаски, за секунду до задержания полицией в Краснодаре. Его обвинили в хулиганстве и приговорили к 12 суткам административного ареста. Благодаря широкому общественному резонансу, 4 декабря Кузнецова освободили.

Через несколько дней Госдума пригласила несколько музыкантов обсудить сложившуюся ситуацию, хотя стороны не смогли придти к компромиссу. 12 декабря в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, призвав Совет по развитию гражданского общества выяснить, почему в стране запрещают рэп-концерты.

По словам Горбачева, Администрация президента пытается "спустить ситуацию на тормозах": "Когда эскалируешь, то получаешь огромную акцию солидарности, огромный шум. И очевидно черно-белую ситуацию, где есть невинные музыканты и плохие силовики".

"Каждый рэпер должен записать альбом на остро-социальную тему"

Ивану Дремину, который поет под псевдонимом Face 21 год. Свою популярность он заработал песнями о сексе и молодежи, полными иронии по поводу консервативных ценностей.

В этом году рэпер записал свой первый политический альбом, в котором он называет Россию тюрьмой и критикует ее за бедность, которая толкает молодежь на преступления. "Каждый рэпер должен записать остро-социальный альбом, - заявил он. - Особенно если он живет в России".

За последние годы российская молодежь стала активнее участвовать в политической жизни страны. Деятельность несовершеннолетних носит в основном мирный характер, но в октябре несколько случаев шокирующей жестокости заставили общественность задуматься о влиянии подростковой культуры.

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков убил больше 19 и ранил 50 человек в своем колледже в Керчи. Через несколько недель 17-летний подросток взорвал себя в здании ФСБ в Архангельске.

Дремин считает, что нападки на молодежную культуру - признак слабости: "Они нападают на молодежные движения, потому что боятся того, чего не понимают. Они понятия не имеют, что с ними делать".

"Надо нормальную страну делать и выходить к странам передовым, - заявил рэпер. - Можете запретить мой альбом, можете что угодно делать со мной, и все равно это ничего не изменит. Люди будут залетать в магазины и стрелять там других людей. И другие будут об этом петь".