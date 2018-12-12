Страсбург: террорист в бегах

Французская полиция ищет свидетелей. В соцсетях появилась фотография 29-летнего уроженца столицы Эльзаса Шерифа Шекката, которого подозревают в нападении в центре Страсбурга. Для поисков мужчины мобилизованы более 700 правоохранителей, но сутки спустя после теракта убийца по-прежнему в бегах.

Полиция провела ряд обысков - в том числе в квартире, где проживал Шеккат. Задержаны четыре родственника подозреваемого.

Не исключено, что, убив по меньшей мере троих и ранив 13 человек, злоумышленник покинул территорию Франции.

Подозреваемый известен полиции с 10-летнего возраста. Он был судим 27 раз и, возможно, радикализировался именно в тюрьме. Его имя было включено в так называемую базу "S", куда заносят тех, кто представляет потенциальную "угрозу государству".

После стрельбы в Страсбурге во Франции усилены меры безопасности. На границе с Германией ужесточён пограничный контроль.