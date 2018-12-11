Нью-Дели во власти макак

Правительственный квартал в Нью-Дели оккупировали мартышки. Стаи макак-резусов снуют по улицам, атакуют прохожих, бесцеремонно выхватывают еду из рук, шарят по карманам.

В поисках съестного животные добрались до министерских зданий и даже президентского дворца. Чиновники жалуются: непрошенные гости мешают рабочему процессу, из офисов пропадают важные документы.

"Обезьяны воруют еду у прохожих. Случается, что они забираются в кабинеты через окна, рвут файлы и документы", - сетует Рагини Шарма, сотрудница МВД Индии.

Индийский парламент издал постановление, в котором жителям столицы рекомендуется, например, избегать зрительного контакта с мартышками и не приближаться к самкам с детёнышами.

Властям пришось нанять несколько десятков так называемых "охотников за обезьянами". Они изображают лангуров, которых макаки-резусы побаиваются.

"Лангуры (обезьяны другого вида ) так кричат, только когда зовут сородичей или сердятся. Мы имитируем это звук, чтобы прогнать макак", - поясняет один из нанятых ловцов.

Чиновники продолжают держать оборону: многие, идя на службу, вооружаются палками и камнями. Но силы противников явно не равны. Официальных данных о популяции обезъян в Дели нет, но зоологи говорят, что её численность составляет от 400 тысяч до полумиллиона.